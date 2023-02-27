По данным инсайдера Тома Хендерсона, французское издательство идет "ва-банк" с этой и несколькими другими крупными франшизами.

В сентябре 2022 года Ubisoft анонсировала сразу четыре части Assassin’s Creed. Все они, за исключением AC Mirage, выйдут в рамках AC Infinity — платформы, которая объединит будущие игры серии и станет подобием хаба с разными возможностями. Затем в финансовом отчете французское издательство упомянуло о Project Invictus, многопользовательском ответвлении в серии. А замыкала список ранее объявленная Assassin’s Creed Nexus для VR. Однако Ubisoft на этом не остановилась: компания готовит еще четыре проекта во франшизе.

Такими подробностями на сайте Insider Gaming поделился доверенный инсайдер Том Хендерсон, который неоднократно публиковал правдивые сведения, в том числе о будущих планах Ubisoft. Например, он рассказал о разработке The Crew Motorfest незадолго до официального анонса. Как сообщил информатор со ссылкой на свои источники, три новые игры Ubisoft уже одобрила. Проекты находятся на стадии продумывания концепции и разработки прототипа, а производство Assassin’s Creed Nexus 2 для VR еще обсуждается.

Первая из упомянутых игр — это Project Nebula. Ее события разворачиваются в антураже Индии, Ацтекской империи и Средиземноморья. Как история объединит столь разные сеттинги, пока непонятно. За создание проекта отвечает Ubisoft Sofia.

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Вторая игра — условно-бесплатный кооперативный экшен Project Raid от Ubisoft Chengdu. В нем пользователи смогут выбрать любого из главных героев вселенной AC и участвовать в сражениях против врагов под управлением ИИ.

А третий проект, Project Echoes, будет многопользовательским. За его производство отвечает Ubisoft Annecy, которая собирается использовать облачную технологию Scalar. Последнюю создало стокгольмское подразделение французского издательства.

Что еще рассказал Хендерсон

Как сообщили источники, Ubisoft "идет ва-банк с AC и некоторыми другими своими франшизами". Компания хочет снова вернуться к ежегодному выпуску игр про убийц в капюшонах.

Согласно планам издательства, Assassin’s Creed Mirage выйдет примерно в августе этого года, а вскоре после нее в продажу поступит Nexus. В 2024-м появится Codename Red, в 2025-м — Project Invictus, в 2026 — Codename Hexe.

Что касается четырех новых игр, то их не стоит ждать в ближайшее время. С учетом сроков разработки современных ААА-проектов они выйдут не раньше, чем через 5-6 лет.

По словам источников, Codename Red уже находится в хорошем состоянии. В игре реализованы два протагониста и сделан большой упор на скрытность.

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