В сентябре 2022 года Ubisoft анонсировала сразу четыре части Assassin’s Creed. Все они, за исключением AC Mirage, выйдут в рамках AC Infinity — платформы, которая объединит будущие игры серии и станет подобием хаба с разными возможностями. Затем в финансовом отчете французское издательство упомянуло о Project Invictus, многопользовательском ответвлении в серии. А замыкала список ранее объявленная Assassin’s Creed Nexus для VR. Однако Ubisoft на этом не остановилась: компания готовит еще четыре проекта во франшизе.
Такими подробностями на сайте Insider Gaming поделился доверенный инсайдер Том Хендерсон, который неоднократно публиковал правдивые сведения, в том числе о будущих планах Ubisoft. Например, он рассказал о разработке The Crew Motorfest незадолго до официального анонса. Как сообщил информатор со ссылкой на свои источники, три новые игры Ubisoft уже одобрила. Проекты находятся на стадии продумывания концепции и разработки прототипа, а производство Assassin’s Creed Nexus 2 для VR еще обсуждается.
Первая из упомянутых игр — это Project Nebula. Ее события разворачиваются в антураже Индии, Ацтекской империи и Средиземноморья. Как история объединит столь разные сеттинги, пока непонятно. За создание проекта отвечает Ubisoft Sofia.
Вторая игра — условно-бесплатный кооперативный экшен Project Raid от Ubisoft Chengdu. В нем пользователи смогут выбрать любого из главных героев вселенной AC и участвовать в сражениях против врагов под управлением ИИ.
А третий проект, Project Echoes, будет многопользовательским. За его производство отвечает Ubisoft Annecy, которая собирается использовать облачную технологию Scalar. Последнюю создало стокгольмское подразделение французского издательства.
Что еще рассказал Хендерсон
- Как сообщили источники, Ubisoft "идет ва-банк с AC и некоторыми другими своими франшизами". Компания хочет снова вернуться к ежегодному выпуску игр про убийц в капюшонах.
- Согласно планам издательства, Assassin’s Creed Mirage выйдет примерно в августе этого года, а вскоре после нее в продажу поступит Nexus. В 2024-м появится Codename Red, в 2025-м — Project Invictus, в 2026 — Codename Hexe.
- Что касается четырех новых игр, то их не стоит ждать в ближайшее время. С учетом сроков разработки современных ААА-проектов они выйдут не раньше, чем через 5-6 лет.
- По словам источников, Codename Red уже находится в хорошем состоянии. В игре реализованы два протагониста и сделан большой упор на скрытность.