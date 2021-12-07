Издательство решило снова порадовать свою аудиторию.

Ubisoft продолжает праздновать свою 35-ю годовщину и раздавать подарки. Ранее компания сделала бесплатными трилогию Assassin's Creed Chronicles и Splinter Cell: Chaos Theory. А теперь пользователи могут добавить в собственную библиотеку обновленную версию градостроительного симулятора Anno 1404 в издании History Edition.

Акция продлится до 14 декабря, 16:00 по киевскому времени. Она проходит только на персональных компьютерах, поэтому пользователям консолей придется обойтись без подарка. Чтобы получить обновленную версию Anno 1404: History Edition, необходимо посетить специальную страницу с раздачами проектов в честь 35-летия Ubisoft. Здесь нужно ввести логин и пароль своего аккаунта в Ubisoft Connect — сервисе французского издательства, где реализовываются его игры на ПК. После этого Anno 1404: History Edition появится в личной библиотеке. Мы уже проверили — раздача работает.

Подробнее об Anno 1404: History Edition

Это градостроительный симулятор, которые переносит пользователей в XV век. Основная задача в проекте — создание города и его дальнейшее расширение. Игрокам предстоит возводить разные здания, продумывать их расположение, заботиться о логистике, обеспечивать население всем необходимым и так далее.

В издание History Edition входит дополнение "Венеция". Оно добавляет многопользовательский режим, в котором игроки могут стать союзниками или злейшими врагами. Еще расширение привносит в Anno 1404 новые функции, корабли, задания и предметы.

Автор: Назар Степорук