Серия Assassin's Creed была исторически недостоверной с самой первой части, рассказывает творческий директор Ubisoft Джонатан Дюмон.

Assassin’s Creed Shadows стала одним из самых противоречивых релизов серии. Некоторые игроки критиковали Ubisoft за неточное изображение феодальной Японии, что привело к волне негатива.

В ответ на это Ubisoft подчеркнула, что Assassin’s Creed Shadows - это прежде всего художественная выдумка, основанная на исторических событиях. В интервью для японского 4Gamer креативный директор Assassin’s Creed Shadows Джонатан Дюмон объяснил, что означает понятие "историческая достоверность" в контексте игры:

"Игра - выдумка, мы не выдаём её за настоящую историю. Мы хотим, чтобы люди узнали об историческом фоне и ключевых событиях через игру, а затем заинтересовались и посетили музеи или другие места, чтобы изучить настоящую историю".

По словам разработчиков, они тщательно изучили эпоху, чтобы создать правдоподобный и убедительный мир. Однако Ubisoft еще раз подчеркнула, что Assassin’s Creed всегда был историческим вымыслом, начиная с первой игры 2007 года.

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Компания признает, что во время разработки они многому научились о японской культуре, но по-прежнему считают свои знания недостаточными, несмотря на годы работы над проектом.

Релиз Assassin's Creed Shadows запланирован на 20 марта. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series.

Ранее мы рассказывали про "режим канона" в Assassin's Creed Shadows, который убирает возможность выбрать вариант ответа в диалогах и делает игру линейной.

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