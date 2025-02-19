Такой режим можно выбрать только в начале игры и потом уже нельзя переключить.

Ubisoft показала, как будет работать их "режим канона" в предстоящей Assassin's Creed Shadows. Он отключает все элементы RPG в игре.

При выборе такого режима у игрока отберут возможность выбора варианта ответа в диалоге, а вся игра будет идти по линейному сценарию, как и было раньше в серии.

При этом выбрать режим канона можно только в начале прохождения, и позже изменить своё решение нельзя. При этом Ubisoft уточнила, что это не влияет на сложность игры и не отбирает у игрока возможность переключаться между двумя главными героями.

В опубликованном разработчиками ролике видно, что при стандартном прохождении игроку дают сделать выбор, что ответить Ясукэ полководцу Оде Нобунаге, либо же не отвечать вовсе. В режиме канона самурай просто следует линейному сценарию.

Релиз Assassin's Creed Shadows запланирован на 20 марта. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series.

Ранее журналист Том Хендерсон сообщал, что предзаказы Assassin's Creed Shadows достигли 300 тысяч копий, а сама игра уже полностью готова и переносов больше не будет.

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