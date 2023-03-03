В Steam регулярно проходят локальные распродажи от конкретных издательств. На этот раз скидками решила порадовать французская компания Ubisoft. Она организовала масштабную акцию, в рамках которой подешевели десятки игр.

Проекты на распродаже продаются дешевле на 50-80%. С учетом региональной стоимости многие известные блокбастеры можно урвать за 100-200 гривен.

Среди игр со скидками есть разные части Assassin's Creed и Far Cry, первая и вторая Watch Dogs, стелс-экшены из серии Splinter Cell, гонки The Crew и прочее. Акция продлится до 9 марта, 20:00 по киевскому времени.

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Лучшие предложения на распродаже

  • Assassin's Creed Odyssey — 228 гривен;
  • Assassin's Creed Origins — 183 гривны;
  • Immortals Fenyx Rising — 183 гривны;
  • Assassin's Creed Valhalla — 301 гривна;
  • Anno 1800 — 228 гривен;
  • Watch Dogs: Legion — 183 гривны;
  • Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint — 183 гривны;
  • Tom Clancy’s The Division 2 — 137 гривен;
  • Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition — 161 гривна;
  • Assassin's Creed Unity — 114 гривен;
  • Assassin's Creed Syndicate — 152 гривны;
  • Assassin's Creed Black Flag — Gold Edition — 201 гривна;
  • Far Cry 5 — 137 гривен;
  • Far Cry New Dawn — 137 гривен;
  • Tom Clancy's Rainbow Six Siege — 119 гривен;
  • Tom Clancy’s Splinter Cell Blacklist — 74 гривны;
  • For Honor — 90 гривен;
  • South Park: The Fractured But Whole — 228 гривен;
  • South Park: The Stick of Truth — 114 гривен;
  • The Crew — 114 гривен.

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