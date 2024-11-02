В Ubisoft хотят убрать сдвиг на сюжетную ветку в прошлом, который произошёл после Assassin's Creed 3.

Разработчики Assassin's Creed Shadows из Ubisoft хотят восстановить баланс между сюжетными ветками в прошлом и настоящем.

Об этом заявил исполнительный продюсер серии Марк-Алексис Котэ на конференции BAFTA. По его словам, сильный сдвиг сюжета игр серии на прошлое начался после третьей части, где закончилась арка Дезмонда Майлса, главного героя первых игр серии.

После этого сценаристы Ubisoft оказались на распутье, ведь продолжать сюжетную ветку современности очередной аркой про поиск затерянных артефактов древней цивилизации было слишком предсказуемо и уменьшало значимость конфликта между Тамплиерами и Ассассинами до поиска, как признал сам Котэ, волшебных реликвий.

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Котэ рассказал, что такой вариант развития сюжетной ветки современности отвел бы внимание от главной темы всей серии: изучение прошлого через призму наших дней. "Этот сдвиг отвлек внимание от того, что всегда было в основе франшизы: изучения нашей истории. Поскольку такой подход стал повторяться, и игроки, и критики почувствовали, что современная сюжетная линия стала второстепенной задачей, скорее побочным квестом, чем неотъемлемой частью общего впечатления от игры."

В Assassin's Creed Shadows разработчики хотят это исправить. По словам продюсера, новая часть серии сконцентрируется на изучении тем памяти о предках, идентичности и автономии. "Эти темы позволят нам поразмышлять над современными проблемами - свобода против контроля, сила знаний и конфликт между индивидуальностью и конформизмом - и все это через призму истории."

Релиз Assassin's Creed Shadows назначен на 14 февраля. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series.

Последние новости о Assassin's Creed Shadows

Изначально игра должна была выйти в ноябре этого года, но из-за финансового провала Star Wars Outlaws проект был перенесён на февраль 2025 года. Напомним, что в этом же году выходит сиквел Ghost of Tsushima, ещё одна ожидаемая игра, которая очень схожа с Assassin's Creed Shadows. Но главу Ubisoft Ива Гиймо такое соседство не пугает: "Места хватит всем", заявил разработчик.

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