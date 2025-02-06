Сиквел онлайн-игры могут анонсировать на ивенте Six Invitational 2025, который пройдёт с 14 по 16 февраля.

Ubisoft разрабатывает Rainbow Six Siege 2 и готовится представить его на турнире Six Invitational 2025, который пройдет с 14 по 16 февраля в Бостоне.

Согласно информации инсайдера fraxiswinning, проект разрабатывается под кодовым названием Siege X и работает на обновленном движке. Разработчики полностью переработали графику, улучшив текстуры, модели персонажей и окружение.

Кроме того, Ubisoft якобы отказалась от возвращения старых временных ивентов из первой части, сделав ставку на новые события. Ожидается, что игра выйдет в середине 2025 года, во втором сезоне десятого года поддержки.

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Немного о Rainbow Six Siege

Rainbow Six Siege - это тактический многопользовательский шутер, выпущенный Ubisoft в 2015 году. Игра сосредоточена на командных сражениях спецподразделений против террористов, где важную роль играет разрушаемое окружение и координация между игроками.

За почти 10 лет поддержки проект получил множество обновлений, включая новых оперативников, карты, игровые режимы и переработку старых механик. Несмотря на возраст, Siege продолжает оставаться одним из самых популярных онлайн-шутеров, собирая миллионы игроков по всему миру.

Ранее мы рассказывали, что Electronic Arts подтвердила, что собирается выпустить новый Battlefield до конца финансового года, то есть до апреля 2026-го.

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