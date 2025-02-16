Разработчики игр недовольны рабочими условиями.

Игровая индустрия сейчас переживает далеко не лучшие времена после "золотого" периода пандемии Covid-19: игровые компании массово сокращают разработчиков, а трудовые условия оставшихся оставляют желать лучшего.

Всё дошло до того, что во Франции впервые в истории страны разработчики игр из Ubisoft и Don’t Nod вышли на забастовку против работодателей. Протесты прошли в Париже, Бордо и Ренне, а их организатором стал профсоюз STJV.

Организация требует защиты рабочих мест и привлечения руководителей к ответственности, прозрачности финансовой деятельности компаний и справедливого распределения прибыли, реорганизации рабочего процесса и улучшения условий труда, укрепления демократии и прозрачности в компаниях, прекращения эксплуатации фрилансеров и субподрядчиков, а также усиления контроля за государственными субсидиями и участия профсоюзов в их распределении.

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STJV заявляет, что на улицы вышло около тысячи разработчиков Ubisoft, причём не только во Франции, но и, например, в Барселоне. В октябре прошлого года Don’t Nod тоже протестовала против сокращений, тогда должны были уволить 69 разработчиков из штата в 250 человек.

Ранее журналист Джейсон Шрайер сообщал, что Electronic Arts провела массовые сокращения в Bioware. В штате студии осталось менее 100 человек.

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