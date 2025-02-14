Игра уже почти достигла показателей Assassin's Creed Odyssey, второй самой успешной части серии.

Несмотря на все мнения в интернете, Assassin's Creed Shadows остаётся ожидаемой игрой и даже показывает хорошие показатели по предзаказам.

По крайней мере, об этом заявила сама Ubisoft в недавнем финансовом отчёте. Генеральный директор Ubisoft Фредерик Дюгэ хоть и не назвал точных цифр, но сообщил, что предзаказы Shadows уже подобрались к показателям Assassin's Creed Odyssey, второй самой успешной части в серии.

Также Дюгэ уточнил, что подводить итоги предзаказов ещё рано, но пока что динамика очень позитивная.

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Ещё Ubisoft отметила позитивные превью игровых журналистов, которые хвалили открытый иммерсивный мир, потрясающую графику и геймплейную вариативность, которую получилось достичь благодаря подходу с двумя главными героями.

Релиз Assassin's Creed Shadows запланирован на 30 марта. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series.

Ранее Ubisoft публиковала системные требования Assassin's Creed Shadows. Минимальные настройки будут работать практически на любом компьютере, а вот для ультра придётся заиметь систему с RTX 4090.

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