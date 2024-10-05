Прошлогодний Assassin’s Creed готовится к выходу на сервисе Valve.

Вышедший в прошлом году Assassin’s Creed Mirage готовится к релизу в Steam пользователи нашли страницу игры в сервисе от Valve. Напомним, что ранее проект продавался только в Ubisoft Connect и Epic Games Store.

Ubisoft анонсировала, что игра выйдет в этом месяце. Кроме того, в Steam версии Assassin’s Creed Mirage будет поддержка достижений, чего не было в других играх серии, которые выходили на платформе Гейба Ньюэлла уже постфактум.

Также указано, что игра получит систему защиты от пиратства Denuvo и будет требовать привязки Steam аккаунта к Ubisoft Connect.

Видео дня

Кроме того, 21 ноября в Steam ожидается релиз Star Wars Outlaws. В магазине Ubisoft игра вышла ещё в июле этого года.

Всё это часть новой стратегии Ubisoft по продажам, теперь игры студии будут распространяться во всех магазинах одновременно. Будущая Assassin’s Creed Shadows тоже будет доступна в Steam со дня релиза.

Напомним, что недавно Том Хендерсон разузнал планы Ubisoft на серию Assassin’s Creed. По его словам, в ближайшие 5 лет студия планирует выпустить 10 игр в серии. Среди них ремейк Assassin’s Creed Black Flag, а также эксперементальные проекты, вроде полноценной части серии эксклюзивно для смартфонов или сессионный мультиплеер в стиле Fall Guys.

Немного о Assassin’s Creed Mirage

Assassin's Creed Mirage — это часть знаменитой серии игр от Ubisoft, разработанная студией Ubisoft Bordeaux. Сюжет игры разворачивается в Багдаде IX века, где игроки берут на себя роль Басима Ибн Исхака, мастера-ассасина, знакомого фанатам серии по Assassin's Creed Valhalla. Mirage возвращает к классической формуле серии с упором на скрытность и паркур, что делает её своеобразным возвращением к истокам франшизы.

Вас также могут заинтересовать новости: