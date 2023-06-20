Игра будет гораздо меньше, чем предыдущие части франшизы.

Assassin's Creed Mirage еще с момента анонса позиционировалась, как духовный наследник первых частей серии и возвращение к истокам. Это касается не только геймплея, но и масштабов. Недавно Ubisoft поделилась информацией о размерах мира. Из слов представителей студии стало известно, что свежая игра даже близко не сможет сравниться с Valhalla, Odyssey и Origin.

Ведущие YouTube-канала Easy Allies пообщались с разработчиками в рамках Summer Game Fest. Они спросили у авторов, насколько большим будет мир в Assassin's Creed Mirage. На это представители Ubisoft заявили, что карта сопоставима с Константинополем из Revelations и Парижем из Unity.

Такой ответ получился немного странным, ведь между двумя городами из упомянутых игр есть существенная разница в масштабах. Площадь Константинополя составляет 0,91 кв. км, а Парижа — 2,4 кв. км, то есть в два с половиной раза больше.

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Из заявления разработчиков можно сделать вывод, что Багдад и его окрестности в Assassin's Creed Mirage займут от 1 до 2 кв. км. По размеру игра и близко не сравнится с последними частями франшизы. Например, в Valhalla был открытый мир площадью 140 кв. км, а в Odyssey — 130,4 кв. км.

Assassin's Creed Mirage — основные подробности

События игры разворачиваются между 860-ми и 870-ми годами — за 20 лет до AC Valhalla. Местом действия станет Багдад, который разделен на четыре района. Жители города будут активно реагировать на действия Басима.

Геймплей в проекте вдохновлен дебютными частями франшизы. Ролевых элементов, например, повышения уровня и выбора реплик в диалогах, не будет. Зато появятся новые анимации, а все аспекты игрового процесса станут более отточенными.

Основной акцент делается на стелсе и элементах геймплея, которые присутствовали в ранних частях франшизы.

Басим обладает собственным аналогом орлиного зрения.

Assassin's Creed Mirage выйдет 12 октября 2023 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S. Предзаказ игры уже доступен — за него полагается бонусный квест "Сорок разбойников". Пользователи также могут заказать коллекционное издание с фигуркой Басима, стилбуком и скином в стиле "Принца Персии".

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