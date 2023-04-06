Отдельные рецензенты попросту уничтожили анимационный фильм в своих материалах.

В кинотеатрах состоялась премьера "Супербратья Марио в кино", и картина успела получить отзывы как от критиков, так и зрителей. Последним лента понравилась, а вот мнения профильной прессы сильно различаются.

На Metacritic анимационный фильм имеет 46 баллов после 43 обзоров от СМИ. Средняя оценка кажется низкой, однако у "Супербратья Марио в кино" наблюдаются полярные рецензии. Часть критиков назвали экранизацию веселой и похвалили за соответствие первоисточнику. А другие поставили минимальные оценки и раскритиковали картину за плохие шутки, второсортную анимацию и отсутствие идеи.

Зрители в целом оказались более благосклонными. На момент написания новости "Супербратья Марио в кино" имеет 8,8 балла на основе 307 пользовательских отзывов. Аудитории понравилась атмосфера, шутки и множество отсылок к видеоиграм.

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Выдержки из рецензий "Супербратья Марио в кино"

Collider (83 из 100): "Супербратья Марио в кино" передает дух игр, глубокую историю и невероятные возможности, которые эти игры представляли на протяжении десятилетий, и все это в одном из самых веселых анимационных фильмов за последние годы, за которым стоит команда, которая любит этих персонажей и этот мир".

Los Angeles Times (5 из 10): "Супербратья Марио в кино" — это в меру забавный, быстрый, шумный и неудержимый фильм, что вполне естественно, учитывая, что именно эта студия принесла нам "Миньонов".

The Telegraph (1 из 5): "Каким-то образом новая анимационная адаптация видеоигры оказалась еще хуже, чем отвратительная живая версия 1993 года. Даже CGI — второсортна".

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