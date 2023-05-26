Треугольник оказался дельтой.

После анонса ремейка Metal Gear Solid 3: Snake Eater Konami поделилась несколькими деталями игры. В частности, она раскрыла значение символа в названии, похожего на треугольник.

Подробности стали известны из пресс-релиза на официальном сайте японской компании. Ремейк называется METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER. Символ в виде треугольника — это дельта, четвертая буква греческого алфавита. Она обозначает изменения без трансформации общей структуры. Именно такого подхода придерживаются разработчики при создании проекта.

Авторы в официальной публикации заявили: "Мы переделываем Metal Gear Solid 3: Snake Eater, одну из самых любимых частей серии METAL GEAR, раскрывающую историю происхождения Снейка, под названием METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER. Мы прилагаем все усилия, чтобы METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER стала точным воссозданием оригинального сюжета и игрового дизайна, одновременно развивая игровой процесс с потрясающими визуальными эффектами и удобным пользовательским интерфейсом".

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В производстве Konami помогает сингапурская команда Virtuos, которая отметилась портами известных игр для разных платформ. А еще одна важная деталь — это возвращение актеров озвучения оригинала для работы над ремейком. То есть голос Снейку снова подарит Дэвид Хейтер.

Ремейк Metal Gear Solid 3: Snake Eater: что известно

Впервые слухи о существовании проекта подтвердил портал Video Games Chronicle в октябре 2021 года. Тогда журналисты со ссылкой на собственные источники рассказали о разработке игры. Затем доказательство слов репортеров нашли в профиле сотрудника сингапурской студии Virtuos на LinkedIn.

А накануне анонса PlayStation Showcase главный редактор Video Games Chronicle Энди Робинсон заявил, что на презентации покажут игры от Konami. Ремейк Metal Gear Solid 3: Snake Eater вошел в это число.

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