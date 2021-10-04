Киберспортивный чемпионат с призовым фондом в 40 миллионов долларов начнется 7 октября.

Компания Valve приняла решение провести в этом году юбилейный киберспортивный турнир по Dota 2 – The International 10 без зрителей. Чемпионат с призовым фондом в 40 миллионов долларов пройдет в Румынии 7 октября. Всем кто купил билеты, вернут деньги.

Об этом компания сообщила меньше чем за неделю до начала TI 10. Причина – рост заболевших из-за пандемии COVID-19.

"Мы внимательно следим за продолжающимся ростом заболеваемости в Румынии, а также за последующим введением новых местных ограничений в Бухаресте. Чтобы обеспечить безопасность всех игроков и персонала, мы решили отменить продажу билетов и возместить средства всем, кто уже успел их купить", – сообщили в Valve.

В компании также отметили, что The International 10 начнется с групповой стадии – 7 октября в 10:00 по киевскому времени. Чемпионат в Бухаресте на 55-тысячном Национальном стадионе – крупнейшем в Румынии.

Напомним, The International 10 неоднократно откладывали. Изначально турнир должен был пройти еще в августе 2020 года в Стокгольме. Из-за пандемии его перенесли на 5 августа 2021-го. Однако в условиях пандемии для проведения подобного мероприятия нужно было, чтобы власти Швеции признали киберспорт спортом или же хотя причислили сам The International 10 к элитным спортивным мероприятиям. Ни того, ни другого не произошло.

Valve дважды направила правительству Швеции апелляцию, однако это не помогло. После чего, компания приняла решение провести турнир в Румынии.

Автор: Сергей Коршунов