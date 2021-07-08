Главный киберспортивный чемпионат с общим призовым фондом в $40 миллионов проведут на два месяца позже, чем планировалось.

После проблем с организацией турнира в Швеции, компания Valve нашла другую страну, в которой пройдет юбилейный, десятый турнир по Dota 2 – The International 10. Мероприятие пройдет в Бухаресте на 55-тысячном Национальном стадионе – крупнейшем в Румынии.

Турнир проведут с 7 по 17 октября, на два месяца позже, чем планировалось, сообщила Valve на сайте игры.

Несмотря на то, что в прошлом году The International 10 был отложен из-за пандемии COVID-19, в этот раз организаторы решили провести чемпионат со зрителями. Общий призовой фонд TI10 составил свыше $40 миллионов.

О проблемах с The International 10

TI10 изначально должен был пройти еще в августе 2020 года в Стокгольме. Но тогда, из-за пандемии его решили отложить на год.

В этом году мероприятие турнир планировали провести с 5 по 15 августа. Но в условиях пандемии для этого нужно было, чтобы власти Швеции признали киберспорт спортом или хотя бы причислили сам The International 10 к элитным спортивным мероприятиям. Ни того, ни другого не произошло. Valve дважды направила правительству Швеции апелляцию, однако это не помогло.

В результате Valve начала искать возможность провести киберспортивный чемпионат в других городах Европы.

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Автор: Сергей Коршунов