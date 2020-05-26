Мошенник выиграл турнир по Fortnite с призовым фондом в 2 миллиона долларов

Киберспортсмен был в сговоре с одим из своих соперников.

На днях завершился онлайн-турнир Fortnite Champion Series Invitational с призовым фондом 2 миллиона долларов. Первое место занял японский игрок под ником Code Icemean. Однако его сразу дисквалифицировали из-за мошенничества.

Об этом сообщает портал GINX Esports.

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По результатам прошлых чемпионатов на Fortnite Champion Series Invitational были приглашены более 500 игроков. Только 100 из них получили слоты на соревнование. Сам турнир проходил в формате одиночных матчей, а часть призового фонда разыгрывалась на каждом этапе состязаний.

В результате первое место на чемпионате, а также 15 тысяч долларов достались игроку Code Icemean. Но вскоре выяснилось, что он в мессенджере Discord координировал все свои действия с одним из соперников, который ему поддавался. В итоге Code Icemean был пожизненно дисквалифицирован, а первое место и призовые деньги получил игрок под ником Qjac. Однако вскоре пожизненный бан мошеннику заменили на 14 дней дисквалификации.

Напомним, недавно в многопользовательской онлайн-игре Fortnite состоялась премьера нового трейлера фильма «Довод», снятого режиссером Кристофером Ноланом. Демонстрация ролика прошла на большом экране в режиме «Вечеринка». На трансляции присутствовали организатор The Game Awards Джефф Кили, а также исполнитель главной роли в ленте – Джон Дэвид Вашингтон.

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