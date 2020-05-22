В Fortnite презентовали трейлер нового фильма Кристофера Нолана (видео)

Этим летом в игре состоится полноценный показ одного из культовых фильмов знаменитого режиссера.

В ночь с 21 на 22 мая в многопользовательской онлайн-игре Fortnite состоялась премьера второго трейлера фильма «Довод», снятого режиссером Кристофером Ноланом («Дюнкерк», «Темный Рыцарь», «Начало»).

Трейлер фильма «Довод»

Премьера нового трейлера прошла на большом экране в режиме «Вечеринка». На трансляции присутствовали организатор The Game Awards Джефф Кили, а также исполнитель главной роли в ленте «Довод» – Джон Дэвид Вашингтон.

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Фильм рассказывает о секретном агенте, который пытается предотвратить Третью мировую войну с помощью манипуляций со временем. В ленте сыграли Роберт Паттинсон, Элизабет Дебики, Майкл Кейн и другие актеры. Изначально картина должна была выйти в прокат 17 июля. Однако из-за пандемии коронавируса премьеру могут перенести. В новом трейлере фильма информация о дате выхода отсутствует.

Как прошла премьера трейлера в Fortnite

Кроме того, на своей странице в Twitter Джефф Кили заявил, что этим летом в Fortnite состоится полноценный показ одного из культовых фильмов Кристофера Нолана. О какой именно ленте идет речь, организатор The Game Awards не сообщил.