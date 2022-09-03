На видео показали общие помещения, где проводят время студенты Гриффиндора, Пуффендуя, Когтеврана и Слизерина.

Студия Avalanche Software и издательство Warner Bros. Interactive Entertainment продолжают делиться новыми материалами, связанными с Hogwarts Legacy — новой экшен-RPG во вселенной "Гарри Поттера". На этот раз разработчики опубликовали четыре ролика. Каждый из них включает тур по гостиной одного из факультетов Хогвартса.

Авторы постарались сделать помещения в соответствии с канонами вселенной. На входе в гостиную стоит страж, например, Полная Дома, как в случае с Гриффиндором. В книгах для прохода в комнаты необходимо говорить пароль, но в игре, похоже, доступ будет свободным.

Внутри факультетских помещений присутствует соответствующая символика и оформление. Комната Слизерина отличается приглушенным освещением, строгими формами и скелетами животных в шкафах, а на стенах во многих местах развешены зеленые шарфы. А гостиная Когтеврана украшена музыкальными инструментами и обладает любопытной круговой формой.

В целом каждое помещение выглядит уникальным. При их посещении пользователи смогут не только рассматривать художественное оформление, но и общаться со студентами и взаимодействовать с отдельными предметами.

Hogwarts Legacy — основные подробности

Действия игры разворачиваются в 1800-х годах в знаменитой школе волшебства — Хогвартсе. Другие известные локации тоже удастся посетить.

Игрок возьмет на себя роль ученика, который обладает необычным умением воспринимать и осваивать древнюю магию. Ему предстоит решить — скрывать этот секрет или же поддаться соблазну более зловещих чар, способных уничтожить весь волшебный мир.

В Hogwarts Legacy можно настраивать внешность своего персонажа, создавать зелья, изучать заклинания, открывать новых фантастических зверей, заводить союзников, сражаться с темными волшебниками и улучшать способности.

Hogwarts Legacy выйдет 10 февраля 2023 года на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Series S и ПК. Позже игра заглянет на Nintendo Switch.

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