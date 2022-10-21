Разработчики провели презентацию и поделились подробностями игры.

Capcom провела презентацию Resident Evil Showcase. В рамках трансляции японская компания представила сюжетный трейлер ремейка Resident Evil 4. Затем разработчики опубликовали системные требования, скриншоты и поделились разнообразными подробностями. А издание GameSpot уже сравнило обновленную версию с оригиналом 2005 года.

В свежем трейлере демонстрируется, как в отдаленной испанской деревушке, где разворачиваются события игры, проводится ритуал. Затем в кадре появляется главный герой Леон Кеннеди, который сталкивается с разными персонажами. Зрители могут увидеть момент встречи с дочерью президента США Эшли, побег от врагов и сногсшибательную Аду Вонг.

После трансляции издание IGN опубликовало интервью с продюсером ремейка Resident Evil 4 Есиаки Хирабаяси. Он рассказал разные подробности, в том числе о сюжете. Историю в ремейке расширят, чтобы больше сконцентрироваться на взаимоотношениях между персонажами. Например, диалогов между Леоном и Эшли станет больше, а девушка будет активнее демонстрировать свой страх.

Атмосферу игры сделают более жуткой по сравнению с оригиналом, однако шутливые замечания протагониста останутся. Что касается геймплея, то в нем особое внимание уделили применению ножа. Он позволит парировать атаки, добивать врагов и вырываться из захватов. Однако нож будет ломаться, хотя пока неизвестно, как его ремонтировать.

В игре также уменьшат количество QTE-ивентов. В отдельных сценах они останутся, но геймплейные эпизоды с цепочками нажатий разных клавиш уберут. На QTE была построена целая битва с боссом в оригинале, поэтому пока непонятно, как ее реализуют в ремейке.

Скриншоты и сравнение обновленной версии Resident Evil 4 с "четверкой" 2005 года позволяют оценить качество графики. Разработчики сделали игру более мрачной, изменили дизайн целых локаций, полностью переделали освещение, сместили акценты в заставках и так далее. Благодаря этому ремейк ощущается, как полностью новый проект. Похожего эффекта Capcom достигла в обновленной "двойке".

Минимальные требования (1080р, 60 кадров/с, низкие настройки):

ОС: Windows 10 (64-битная);

процессор: Intel Core i5-7500 или AMD Ryzen 3 1200;

оперативная память: 8 Гбайт;

видеокарта (без трассировки лучей): NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (4 Гбайт) или AMD Radeon RX 560 (4 Гбайт);

видеокарта (с трассировкой лучей): NVIDIA GeForce RTX 2060 или AMD Radeon RX 6700 XT;

DirectX: версии 12.

Рекомендованные требования (1080р, 60 кадров/с, высокие настройки):

ОС: Windows 10 (64-битная);

процессор: Intel Core i7-8700 или AMD Ryzen 5 3600;

оперативная память: 16 Гбайт;

видеокарта (без трассировки лучей): NVIDIA GeForce GTX 1070 или AMD Radeon RX 5700;

видеокарта (с трассировкой лучей): NVIDIA GeForce RTX 2070 или AMD Radeon RX 6700 XT;

DirectX: версии 12.

Вас также могут заинтересовать новости: