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Концерт рэпера Трэвиса Скотта в Fortnite посмотрели более 12 миллионов игроков (видео)

14:00, 24 апреля 2020
Игры
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Концерт Трэвиса Скотта в Fortnite посмотрели более 12 миллионов игроков / twitter.com/FaZeClan

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Во время концерта Скотт представил свою новую композицию. Об этом в Twitter сообщила Epic Games.

Концерт рэпера в игре планируют провести еще четыре раза: 

  • 24 апреля - 17:00 (по киевскому времени);
  • 25 апреля - 07:00 ;
  • 25 апреля - 18:00;
  • 26 апреля - 01:00.

За посещение концерта игроки бесплатно получат дельтаплан Astroworld Cyclone и два экрана загрузки. В Fortnite также добавили скин Трэвиса Скотта, он вошел в "Звездную серию" и доступен во внутриигровом магазине.

Полная запись концерта

Напомним, Epic Games выпустила мобильную версию многопользовательской игры Fortnite в Google Play. Ранее игру на Android можно было скачать бесплатно с официального сайта.

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