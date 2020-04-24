Концерт рэпера Трэвиса Скотта в Fortnite посмотрели более 12 миллионов игроков (видео)

Концерт рэпера в игре планируют провести еще четыре раза.

В ночь на 24 апреля в Fortnite прошел концерт рэпера Трэвиса Скотта, который посетили более 12,3 млн игроков, что стало новым рекордом.

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Во время концерта Скотт представил свою новую композицию. Об этом в Twitter сообщила Epic Games.

Концерт рэпера в игре планируют провести еще четыре раза:

24 апреля - 17:00 (по киевскому времени);

25 апреля - 07:00 ;

25 апреля - 18:00;

26 апреля - 01:00.

За посещение концерта игроки бесплатно получат дельтаплан Astroworld Cyclone и два экрана загрузки. В Fortnite также добавили скин Трэвиса Скотта, он вошел в "Звездную серию" и доступен во внутриигровом магазине.

Полная запись концерта:

Напомним, Epic Games выпустила мобильную версию многопользовательской игры Fortnite в Google Play. Ранее игру на Android можно было скачать бесплатно с официального сайта.