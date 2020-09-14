Том Холланд исполнит в экранизации Uncharted главную роль / фото twitter.com
Съемки фильма по мотивам приключенческой игры Uncharted идут хорошо.
Об этом исполнитель главной роли, Том Холланд ("Человек-паук: Возвращение домой"), рассказал на своей странице в Instagram.
Актер в прямом эфире в Instagram ответил на вопросы фанатов / фото instagram.com/tomholland2013
"Съемки идут очень хорошо. Все, о чем я мечтал, будет в фильме. Я не знаю, знакомы ли вы с этими играми, но я их большой фанат", – сказал актер.
О чем фильм Uncharted
Фильм создается по мотивам одноименной серии игр. Предстоящая экранизация расскажет о юности охотника за сокровищами по имени Нейтан Дрейк. Его и сыграет Том Холланд. Актер уже неоднократно признавался в любви к этой серии игр.
"Если честно, Uncharted 4 – одна из моих любимых игр. Просто невероятная. И фильм зачастую брал вдохновение из нее", – отметил Холланд.
- В ленте снимется Марк Уолберг – он исполнит роль Салли, неизменного наставника Нейтана.
- К актерскому составу также присоединился Антонио Бандерас. Однако его роль в картине создатели не раскрыли.
- У экранизации еще на этапе препродакшена несколько раз менялись постановщики. В итоге режиссерское кресло занял Рубен Флейшер, снявший такие ленты, как "Добро пожаловать в Zомбилэнд" и "Веном".
Съемки и премьера
- Съемки должны были начаться еще этой весной, однако из-за пандемии коронавируса Sony Pictures Entertainment остановила производство картины.
- Съемки возобновили в июле этого года.
- Премьеру фильма перенесли на 8 октября 2021 года.
- Недавно Sony заявила, что не будет выпускать в прокат высокобюджетные фильмы, пока не закончится пандемия COVID-19.