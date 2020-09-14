По словам звезды "Человека-паука" съемки картины по мотивам игры идут хорошо.

Съемки фильма по мотивам приключенческой игры Uncharted идут хорошо.

Об этом исполнитель главной роли, Том Холланд ("Человек-паук: Возвращение домой"), рассказал на своей странице в Instagram.

"Съемки идут очень хорошо. Все, о чем я мечтал, будет в фильме. Я не знаю, знакомы ли вы с этими играми, но я их большой фанат", – сказал актер.

О чем фильм Uncharted

Фильм создается по мотивам одноименной серии игр. Предстоящая экранизация расскажет о юности охотника за сокровищами по имени Нейтан Дрейк. Его и сыграет Том Холланд. Актер уже неоднократно признавался в любви к этой серии игр.

"Если честно, Uncharted 4 – одна из моих любимых игр. Просто невероятная. И фильм зачастую брал вдохновение из нее", – отметил Холланд.

В ленте снимется Марк Уолберг – он исполнит роль Салли, неизменного наставника Нейтана.

К актерскому составу также присоединился Антонио Бандерас. Однако его роль в картине создатели не раскрыли.

У экранизации еще на этапе препродакшена несколько раз менялись постановщики. В итоге режиссерское кресло занял Рубен Флейшер, снявший такие ленты, как "Добро пожаловать в Zомбилэнд" и "Веном".

Съемки и премьера

Съемки должны были начаться еще этой весной, однако из-за пандемии коронавируса Sony Pictures Entertainment остановила производство картины.

Съемки возобновили в июле этого года.

Премьеру фильма перенесли на 8 октября 2021 года.

Недавно Sony заявила, что не будет выпускать в прокат высокобюджетные фильмы, пока не закончится пандемия COVID-19.

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Автор: Сергей Коршунов