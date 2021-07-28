Самым успешным эксклюзивом для PS5 оказался Spider-Man: Miles Morales, у которого 6,5 миллиона проданных копий.

Продажи консоли PlayStation 5 превысили отметку в 10 миллионов устройств. Таких показателей Sony добилась на один месяц быстрей в сравнении со стартовыми продажами PS4.

Об этом компания сообщила в отчете за прошедший квартал текущего финансового года, передает издание Gamesindustry.biz.

Также Sony поделилась цифрами продаж эксклюзивных игр для PS5:

Marvel's Spider-Man: Miles Morales – 6,5 миллиона копий;

Ratchet & Clank: Rift Apart – 1,1 миллиона копий;

MLB: The Show 21 – 2 миллиона копий;

Returnal – 560 тысяч копий.

Примечательно, что хоть у MLB: The Show 21 только 2 миллиона проданных копий, но поиграло в него на самом деле 4 миллиона человек, так как игра попала в подписку Xbox Game Pass.

"Всегда интересно экспериментировать с новыми моделями, но основная причина того, что MLB: The Show так преуспела, заключается в том, что это действительно отличная игра, которая сейчас является самой продаваемой игрой в истории франшизы", – отметил Джим Райан.

Материал дополняется...

Автор: Сергей Коршунов