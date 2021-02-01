Бейсбольный симулятор MLB The Show 2021 выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X этой весной.

Sony анонсировала новую часть своего эксклюзивного бейсбольного симулятора – MLB The Show 2021. Впервые игра выйдет не только на консолях PlayStation, но также и на Xbox One и Xbox Series X. Релиз игры состоится 20 апреля 2021 года.

Об этом в официальном блоге PlayStation сообщили разработчики игры из компании San Diego Studio.

"Это выдающийся момент для всех нас, ведь теперь франшиза стала еще доступнее, чем когда-либо раньше", – заявил Рэймон Расселл из San Diego Studio.

Новая часть бейсбольного симулятора будет поддерживать кроссплатформенную игру и совместное сохранение прогресса на разных консолях.

Разработчики также предупредили, что у игры будут разные версии для старого и нового поколения консолей. При переходе на приставки следующего поколения стандартное издание игры не обновится до соответствующей версии. Всем, кто захочет обновить MLB The Show 2021 на Xbox Series X и PlayStation 5 нужно будет приобрести коллекционное издание или же сразу купить версию для новых консолей.

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Автор: Сергей Коршунов