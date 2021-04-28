Sony опубликовала финансовый отчет, в котором сообщила, что с 12 ноября 2020 года по 31 марта 2021-го было продано 7,8 миллиона консолей PlayStation 5. А общий тираж PS4 составил 116,1 миллиона устройств.
Таким образом за четвертый квартал прошедшего финансового года было продано 3,3 миллиона PS5, а еще 4,5 миллиона консолей нового поколения было продано до 31 декабря 2020-го.
- Количество подписчиков сервиса PlayStation Plus достигло отметки в 47,6 миллиона человек. Для сравнения, это больше, чем все население Украины.
- За прошлый финансовый год на PS4 и PS5 было продано 338,9 миллиона игр. Из них 58,4 миллиона копий были созданы внутренними студиями Sony.
- За последний квартал минувшего финансового года продано 7,9 миллиона копий игр от внутренних студий компании.
- 65% всех проданных игр пришлись на цифровые копии.
- Количество активных пользователей PlayStation Network в четвертом квартале составило 109 миллионов человек – это на 5 миллионов меньше, чем в третьем квартале. В компания предполагают, что прошлые более высокие показатели были связаны с активностью игроков в период пандемии.
За прошедший финансовый год выручка подразделения PlayStation составила $25 миллиардов долларов, что является рекордом для игровой индустрии. Для сравнения, в 2020 году мировые кассовые сборы киноиндустрии $11,5 миллиарда.
Операционная прибыль игрового подразделения Sony за год достигла рекордной отметки в $3,23 миллиарда – на 43,5% больше, чем в предыдущем году.
Еще один рекорд установила PlayStation 4. Она стала консолью с наибольшим количеством проданных игр – 1,577 миллиарда копий. Таким образом PS4 обошла показатели PS2, у которой 1,537 миллиарда проданных игр.