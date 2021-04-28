Количество подписчиков сервиса PlayStation Plus достигло отметки в 47,6 миллиона человек.

Sony опубликовала финансовый отчет, в котором сообщила, что с 12 ноября 2020 года по 31 марта 2021-го было продано 7,8 миллиона консолей PlayStation 5. А общий тираж PS4 составил 116,1 миллиона устройств.

Таким образом за четвертый квартал прошедшего финансового года было продано 3,3 миллиона PS5, а еще 4,5 миллиона консолей нового поколения было продано до 31 декабря 2020-го.

Количество подписчиков сервиса PlayStation Plus достигло отметки в 47,6 миллиона человек. Для сравнения, это больше, чем все население Украины.

За прошлый финансовый год на PS4 и PS5 было продано 338,9 миллиона игр. Из них 58,4 миллиона копий были созданы внутренними студиями Sony.

За последний квартал минувшего финансового года продано 7,9 миллиона копий игр от внутренних студий компании.

65% всех проданных игр пришлись на цифровые копии.

Количество активных пользователей PlayStation Network в четвертом квартале составило 109 миллионов человек – это на 5 миллионов меньше, чем в третьем квартале. В компания предполагают, что прошлые более высокие показатели были связаны с активностью игроков в период пандемии.

За прошедший финансовый год выручка подразделения PlayStation составила $25 миллиардов долларов, что является рекордом для игровой индустрии. Для сравнения, в 2020 году мировые кассовые сборы киноиндустрии $11,5 миллиарда.

Операционная прибыль игрового подразделения Sony за год достигла рекордной отметки в $3,23 миллиарда – на 43,5% больше, чем в предыдущем году.

Еще один рекорд установила PlayStation 4. Она стала консолью с наибольшим количеством проданных игр – 1,577 миллиарда копий. Таким образом PS4 обошла показатели PS2, у которой 1,537 миллиарда проданных игр.

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Автор: Сергей Коршунов