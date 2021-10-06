Игра разделила журналистов на два лагеря.

Сегодня спал запрет на публикацию обзоров шутера в открытом мире Far Cry 6. Игра получила неоднозначный прием среди прессы. Одни журналисты выставили ей едва не максимальные оценки, а другие — разгромили свежий проект Ubisoft.

На Metacritic (PS5-версия) Far Cry 6 получила 76 баллов после 33 рецензий. Аналогичная ситуация наблюдается на странице для ПК, хотя там присутствует только 18 обзоров. Вариант шутера для Xbox Series X приняли теплее: 81 балл после 27 рецензий.

Что говорят журналисты

Такие порталы, как Impulsegamer, Game Informer и IGN Spain поставили Far Cry 6 девятки и выше.

Они отметили графику, отдельные новшества и отсутствие геймплейных элементов, которые плохо работали в прошлых частях.

Эти же издания считают свежий проект лучшим во франшизе.

И все же у подавляющего большинства критиков Far Cry 6 не вызвала восторга. Многие СМИ называют ее типичной игрой серии — веселой и увлекательной, но без кардинальных изменений. А вот EGM, VGC и Stevivor катком проехались по свежему релизу Ubisoft.

По мнению Videogames Chronicle, "Far Cry 6 — это очередная иллюстрация того, почему дизайн игр с открытым миром так остро нуждается в революции".

Журналист Stevivor заявил: "Благодаря чрезмерному упрощению систем по сравнению с предыдущими частями франшизы, все в Far Cry 6 кажется слишком безопасным [и знакомым]".

Напомним: Far Cry 6 выйдет завтра, 7 октября, на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

Автор: Назар Степорук