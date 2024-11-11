Разработчики обещают, что скоро дадут опробовать игрокам раннюю альфу-версию.

Известный издатель всякого рода инди-проектов TinyBuild анонсировал новую часть Hello Neighbor. С момента выхода прошлой игры серии прошло два года.

Российский разработчик и геймдиректор Hello Neighbor Никита Колесников рассказал, что он планировал создать мультиплеерный проект Raven Brooks Online. Основной механикой было вламывание в жилища других игроков с целью обокрасть. От идеи было решено отказаться из-за возможного высокого уровня токсичности среди игроков, ведь всё таки основная аудитория игр Колесникова - дети.

После отбрасывания идеи о многопользовательском проекте, студия Dynamic Pixels решила вернуться к своей самой успешной франшизе - Hello Neighbor, так началась разработка триквела.

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В Hello Neighbor 3 игрок окажется в том самом городе Raven Brooks из отменённого проекта. У каждого жителя странного городка есть распорядок дня, цель жизни и социальные связи. Мир будет активно реагировать на действия игрока подстраивая симуляцию под недавние события.

Разработчики утверждают, что в игре нет правильных или неправильных решений. Любой выбор, так или иначе, приведёт к какому-то результату.

Hello Neighbor 3 будет доступна только на ПК. Даже примерной даты релиза у игры нет, но Колесников надеется, что скоро будет возможность дать поиграть игрокам в ранний альфа-билд игры.

Прошлая игра серии, Hello Neighbor 2, вышла в конце 2022 года. Игра получила смешанные отзывы. Игроки отмечали никак не развившийся, а где-то и деградировавший, геймплей и отсутствие продвижения в сюжете серии.

Ранее мы рассказывали об ещё одной игре под издательством TinyBuild, на этот раз от украинских разработчиков. SAND - многопользовательская игра-песочница в открытом мире с возможностью строить огромных роботов для передвижения по пустынной планете.

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