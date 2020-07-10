В Tetris добавили игровое шоу с призовым фондом в миллион долларов

В Tetris Primetime ежедневно разыгрываются призы на сумму $5 тысяч.

В мобильной версии игры Tetris от N3TWORK появилось игровое шоу Tetris Primetime.

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Годовой призовой фонд шоу составил один миллион долларов, а в каждом выпуске разыгрываются призы на сумму $5 тыс, говорится в сообщении компании.

Tetris Primetime будет проходить ежедневно в 19:30 по часовому поясу ближайшего "города-якоря", среди которых Окленд, Перт, Москва, Берлин, Лондон, Нью-Йорк и Лос-Анджелес. Сейчас шоу доступно в США, Великобритании, Германии, Ирландии, Испании, Швейцарии, Бельгии, Швеции, Норвегии, Южной Африке, России, Чили, Новой Зеландии и в отдельных регионах Канады и Австралии.

Для того, чтобы выиграть денежный приз, игроку не всегда нужно будет занять первое место в соревновании. Иногда призы будут давать за выживание в определенном раунде или повышение до определенной позиции в списках лидеров.

Помимо Primetime в Tetris добавили и другие режимы. В Royale нужно будет соревноваться с 99 пользователями, а в Together можно играть с друзьями.

Напомним, Electronic Arts выпустит реалити-шоу The Sims Spark’d, где игроки The Sims 4 смогут выиграть $100 тысяч.

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