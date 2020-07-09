По игре The Sims выпустят реалити-шоу с призом в $100 тысяч
Electronic Arts выпустит реалити-шоу The Sims Spark’d, где игроки The Sims 4 смогут выиграть $100 тысяч.
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Шоу будут транслировать телеканал TBS и портал Buzzfeed Multiplayer, сообщает Variety.
Четыре эпизода The Sims Spark’d выйдут с 17 июля по 4 августа. В соревновании поучаствуют 12 игроков, которые должны будут за ограниченное время создать персонажей, построить окружение и придумать для них историю.
Среди участников будут популярные стримеры и блогеры, в качестве судей также выступят знаменитости, а ведущим станет финалист конкурса American Idol Райвон Оуэн.
Напомним, Джанкарло Эспозито, который исполнил роль Густаво Фринга в сериалах "Во все тяжкие" и "Лучше звоните Солу", рассказал, что принял участие в создании крупной видеоигры.