По игре The Sims выпустят реалити-шоу с призом в $100 тысяч

Первый эпизод шоу выйдет уже 17 июля.

Electronic Arts выпустит реалити-шоу The Sims Spark’d, где игроки The Sims 4 смогут выиграть $100 тысяч.

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Шоу будут транслировать телеканал TBS и портал Buzzfeed Multiplayer, сообщает Variety.

Четыре эпизода The Sims Spark’d выйдут с 17 июля по 4 августа. В соревновании поучаствуют 12 игроков, которые должны будут за ограниченное время создать персонажей, построить окружение и придумать для них историю.

Среди участников будут популярные стримеры и блогеры, в качестве судей также выступят знаменитости, а ведущим станет финалист конкурса American Idol Райвон Оуэн.

Напомним, Джанкарло Эспозито, который исполнил роль Густаво Фринга в сериалах "Во все тяжкие" и "Лучше звоните Солу", рассказал, что принял участие в создании крупной видеоигры.

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