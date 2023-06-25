Игра появится не раньше, чем в 2028 году.

Детали из судебных споров между Microsoft и Федеральной торговой комиссией США относительно покупки Activision Blizzard продолжают становиться известными общественности. Одна из интересных подробностей касается релиза The Elder Scrolls VI — новой части знаменитой ролевой серии и продолжения Skyrim. Глава Xbox Фил Спенсер намекнул, когда игра может появиться на свет.

Как сообщил редактор Axios Стивен Тотило, во время заседания судья спросил руководителя, выйдет ли TES VI на PlayStation. Директор ответил, что эта экшен-RPG еще очень далека от релиза, и все разговоры о ее целевых платформах несерьезны. Далее Спенсер упомянул, когда примерно может выйти The Elder Scrolls VI.

По словам главы Xbox, игра будет разрабатываться еще "пять с лишним лет". То есть релиз состоится не раньше, чем в 2028 году. Это совпадает с заявлением Bethesda Game Studios. Ранее студия сообщала, что активное производство TES VI начнется только после запуска Starfield в сентябре. Обычно компания тратит пять-шесть лет на производство нового проекта. В результате получается осень 2028-го или весна 2029-го, как примерное время выхода игры.

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Что известно о The Elder Scrolls VI

Шестую часть серии анонсировали на Е3 2018 туманным тизером. В нем показывалась неизвестная локация и город вдали.

Директор Bethesda Game Studios Тодд Говард в конце июня заявил, что игра находится на стадии проектирования.

Согласно многочисленным слухам, действия The Elder Scrolls VI разворачиваются в двух провинциях Тамриэля — Хаммерфелле и Хай Роке.

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