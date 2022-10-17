Многопользовательский режим позволяет 16 игрокам находиться в одном мире.

Criterion Games и Electronic Arts продолжают знакомить аудиторию с Need for Speed Unbound. Разработчики опубликовали статью, в которой поделились новыми деталями будущей гоночной игры.

Материал появился на официальном сайте ЕА. В статье обрисовали сюжетную завязку в проекте. Неизвестные преступники ограбили семейный автомагазин главного героя. Теперь он должен стать гонщиком и победить в главном заезде, чтобы вернуть ценный для родных автомобиль. Помогать протагонисту в этом деле будет близкий друг.

Открытый мир в Need for Speed Unbound включает множество активностей. Сюда относятся еженедельные отборочные турниры, захваты и встречи. Пользователям предстоит зарабатывать средства, чтобы получать доступ к соревнованиям и улучшать свои автомобили.

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В одном мире Need for Speed Unbound может находиться 16 человек. Это в два раза больше, чем было в предыдущей части — NFS Heat. Пользователи также вольны объединяться в группы до четырех человек для состязаний между собой или командных заездов.

Разработчики также рассказали о дизайне открытого мира. Его называют "извилистой и многоуровневой игровой площадкой для быстрых автомобилей".

"От захватывающих горных видов вокруг горнолыжного курорта Себа до холмистых равнин Гриффит-Парклэндс, вниз к живописному озеру Вирджил и вверх к порту Дункан-Бэй, Лейкшор словно создан уличными гонщиками для уличных гонщиков", — рассказали в Criterion.

Часть свежих подробностей касается полиции. Победы в гонках повышают показатель "разгара". От него зависит, насколько сильно полицейские будут заинтересованы в поимке героя. Игроки вольны решать, стоит сражаться с копами или сбежать и отсидеться в подполье Лейкшора.

Need for Speed Unbound: основные подробности

В проекте реализуют 143 автомобиля разных популярных марок. Сюда относятся Ferrari, Aston Martin, Lamborghini, Jaguar, Porsche и многие другие

Сюжетная кампания рассказывает о двух друзьях, которые должны пройти серию испытаний и вернуть семейный автомобиль.

У каждого персонажа в рамках повествования есть свой характер, история, предпочтения и автомобили. Героев можно встретить, катаясь в бесшовном открытом мире. Вымышленный город Лейкшор в игре вдохновлен Чикаго.

Для участия в сюжетных гонках понадобится платить взнос, который возвращается в случае победы. Во время состязания также можно делать ставки на обыгрыш конкретного противника.

Много внимания в Need for Speed Unbound уделяется погоням с полицией. Пользователям разрешат настраивать количество правоохранителей. А избежать встреч с копами поможет сканер и механика обнаружения.

Criterion Games пообещала улучшить физическую модель, чтобы ощущалась разница между машинами.

Мультиплеер в проекте будет бесшовным с поддержкой кроссплея. Пользователи смогут свободно кататься по миру и встречать других реальных гонщиков.

Need for Speed Unbound выйдет 2 декабря 2022 года на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и Series S.

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