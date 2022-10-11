Анимационные эффекты делают заезды более яркими.

Студия Criterion Games и издательство Electronic Arts опубликовали новый тизер гоночной игры Need for Speed Unbound. В нем впервые показали геймплейные кадры с разнообразными заездами.

Ролик показывает соревнования в городской среде на спортивных автомобилях. Трассы, судя по видео, будут включат трамплины, которые позволят взмыть высоко в воздух. Будут также участки с крутыми поворотами, где удобно выполнять дрифт.

Сказать что-то о физике автомобиля на основе короткого ролика сложно. Но зато уже можно оценить работу анимационных эффектов. Их позволят настраивать на свой вкус и даже полностью отключать, если захочется больше реализма.

Рисованные дым, пламя, крылья и прочие добавки неплохо освежают быстрые заезды. Они подчеркивают динамику и добавляют зрелищности всем трюкам. Соревнования становятся более яркими, хотя местами эффекты могут мешать оценить обстановку на трассе.

Need for Speed Unbound: основные подробности

В проекте реализуют 143 автомобиля разных популярных марок. Сюда относятся Ferrari, Aston Martin, Lamborghini, Jaguar, Porsche и многие другие

Сюжетная кампания рассказывает о двух друзьях, которые должны пройти серию испытаний и вернуть семейный автомобиль.

У каждого персонажа в рамках повествования есть свой характер, история, предпочтения и автомобили. Героев можно встретить, катаясь в бесшовном открытом мире. Вымышленный город Лейкшор в игре вдохновлен Чикаго.

Для участия в сюжетных гонках понадобится платить взнос, который возвращается в случае победы. Во время состязания также можно делать ставки на обыгрыш конкретного противника.

Много внимания в Need for Speed Unbound уделяется погоням с полицией. Пользователям разрешат настраивать количество правоохранителей. А избежать встреч с копами поможет сканер и механика обнаружения.

Criterion Games пообещала улучшить физическую модель, чтобы ощущалась разница между машинами.

Мультиплеер в проекте будет бесшовным с поддержкой кроссплея. Пользователи смогут свободно кататься по миру и встречать других реальных гонщиков.

Need for Speed Unbound выйдет 2 декабря 2022 года на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и Series S.

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