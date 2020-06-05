Студия Paradox перенесла презентацию новых игр из-за протестов в США

Стрим Paradox Insider должен был пройти в эти выходные.

Студия Paradox Interactive отложила свою трансляцию Paradox Insider, на которой планировала рассказать о своих новых играх. Причина переноса – массовые протесты в США.

Об этом компания сообщила на своей странице в Twitter.

«Мы приняли решение отложить Paradox Insider, который должен был пройти на этих выходных. Сейчас есть более важные голоса, которые должны быть услышаны, и мы хотим, чтобы внимание было сосредоточено на них», – заявили в студии.

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Разработчики добавили, что скоро сообщат новую дату проведения трансляции. Стрим Paradox Insider был частью онлайн-фестиваля Guerrilla Collective, который должен был пройти с 6 по 8 июня. Однако его также перенесли на 13 июня. Вероятно, Paradox Insider пройдет в период с 13 по 15 июня.

Ранее из-за массовых беспорядков в США свою презентацию Night City Wire с показом Cyberpunk 2077 перенесла студия CD Projekt RED. Теперь она пройдет 25 июня. По тем же причинам Electronic Arts перенесла премьеру геймплея Madden NFL 21, компания Sony отложила показ новых игра для PlayStation 5, а издатель Activision перенес начало новых сезонов в шутерах Call of Duty Modern Warfare, Warzone и Call of Duty: Mobile

Напомним, 25 мая в США во время задержания афроамериканца Джорджа Флойда, полицейский задушил подозреваемого, прижимая его коленом к земле. Эта смерть вызвала протесты, которые быстро переросли в массовые беспорядки во многих городах США. В нескольких городах, в том числе в Лос-Анджелесе объявили комендантский час и ввели национальную гвардию.

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