Однако затем студия отказалась от своих слов.

В недавнем финансовом отчете CD Projekt RED упомянула, что основная часть коллектива трудится над дополнением Phantom Liberty к Cyberpunk 2077. А вторая по величине команда в составе студии занимается Project Polaris — следующей частью "Ведьмака". Ранее студия всегда называла проект началом новой саги или просто продолжением. Однако недавно CDPR упомянула, что это будет четвертая номерная игра в серии.

После публикации отчета генеральный директор CD Projekt RED Адам Кичиньский пообщался с инвесторами. По его словам, Project Polaris пока находится на стадии подготовки к производству. Это будет первая игра студии на Unreal Engine 5. Часть разработчиков сейчас изучают новые инструменты, а другие связывались с Epic Games для консультаций касательно движка. Как заявил Кичиньский, в связи с отказом от REDengine и необходимостью освоить UE5 прогресс в производстве может быть немного медленным.

"Но для следующего проекта мы предполагаем, что он [Unreal Engine 5] должен сгладить производство. Это была одна из причин стратегии, согласно которой мы хотим выпустить три большие игры [серии] "Ведьмак" в течение шести лет, начиная с релиза Polaris, то есть Witcher 4", — сказал Кичиньский.

Видео дня

СМИ подхватили высказывание генерального директора о названии новой части серии. После этого официальный представитель CD Projekt RED разослал электронное письмо, в котором назвал слова руководителя "оговоркой". По его словам, Project Polaris станет началом следующей ведьмачьей саги.

Новая The Witcher: основные подробности

Игра проходит под кодовым названием Project Polaris и находится в приоритете у CD Projekt RED. Проект перешел на стадию подготовки к разработке. Над ним трудится команда в составе 150 человек.

Project Polaris станет первой игрой из новой трилогии The Witcher и заложит фундамент. Две другие части должны выйти в течение шести лет после дебютной.

Проект создается на движке Unreal Engine 5, который CD Projekt RED помогает улучшать в партнерстве с Epic Games. Главным героем станет неназванный ведьмак из Школы Рыси.

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