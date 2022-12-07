Похоже, пользователи смогут вернуться в Темерию.

О продолжении The Witcher, которое станет началом новой трилогии, почти ничего неизвестно. И это понятно: игра находится на ранней стадии производства и многие идеи еще могли не сформироваться до конца. Однако недавно появился намек на потенциальное место действия проекта. Фанаты первого "Ведьмака" должны остаться довольны.

Издание GamesRadar пообщалось с исполняющим обязанности нарративного директора серии The Witcher Филиппом Вебером. В интервью журналисты поинтересовались, где будут разворачиваться события новой части франшизы. Руководитель дал на этот вопрос, как он сам выразился, "очень дипломатичный ответ".

"На самом деле я работаю над новой сагой "Ведьмак", поэтому все, что я вам сейчас скажу, будет очень наводящим. Я всегда хотел бы вернуться в Темерию и Вызиму и посмотреть, как они выглядят сейчас. Поэтому я очень рад, что мы делаем ремейк первой The Witcher", — заявил Вебер.

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Прямого ответа разработчик не дал. Но нарративный директор может решать, где будут разворачиваться события игры. И если он заговорил о Темерии, то шансы вернуться в эту страну весьма высоки. Напомним, упомянутое государство и его столица Вызима фигурировали лишь в первой части серии.

Новая The Witcher: основные подробности

Игра проходит под кодовым названием Project Polaris и находится в приоритете у CD Projekt RED. Проект перешел на стадию подготовки к разработке. Над ним трудится команда в составе 150 человек.

Project Polaris станет первой игрой из новой трилогии The Witcher и заложит фундамент. Две другие части должны выйти в течение шести лет после дебютной.

Проект создается на движке Unreal Engine 5, который CD Projekt RED помогает улучшать в партнерстве с Epic Games. Главным героем станет неназванный ведьмак из Школы Рыси.

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