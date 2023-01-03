Пользователь просто выбросил несколько украденных кругов сыра.

The Elder Scrolls V: Skyrim знаменита огромным количеством игровых систем, которые взаимодействуют между собой. И если в этом процессе возникает сбой, то результатом могут стать забавные ошибки. Например, персонаж способен внезапно оказаться на крыше здания. А недавно более масштабным багом с неожиданными последствиями поделился посетитель форума Reddit под псевдонимом JewDoughKick. Он заставил горожан подраться с помощью сыра.

В Skyrim можно украсть любой предмет, чем и воспользовался энтузиаст. Игрок прикарманил несколько кругов сыра, а затем выбросил их посреди открытой местности в Рифтене — одном из крупных городов в проекте. JewDoughKick достал предметы с отметкой "украдено" из инвентаря на глазах нескольких персонажей, после чего последовала странная реакция.

Один из NPC спросил: "Откуда это появилось здесь?" А второй заявил: "Я увидел это первым". Ему на это ответили: "Нет, если я заберу это первой". После череды коротких фраз между персонажами завязалась драка с применением оружия. Сначала в ней участвовали четверо человек, а затем подключились стражники. В результате последние все-таки предъявили обвинения игроку и потребовали заплатить штраф.

Видео дня

JewDoughKick подчинился, отдал деньги и отправился на место, где он спровоцировал драку. Здесь энтузиаст увидел кучу стражников и убитого NPC. Весь Рифтен оказался в хаосе из-за нескольких кругов сыра.

Кратко о The Elder Scrolls V: Skyrim

Это легендарная экшен-RPG, которая вышла десять лет назад. Недавно она получила юбилейное издание с разными добавками.

Сюжет игры рассказывает о противостоянии дракону Алдуину. Он собирается уничтожить мир, а остановить монстра способен только главный герой.

В проекте можно выполнять задания, сражаться, прокачивать персонажа, возводить собственный дом, собирать экипировку и так далее.

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