В сети появилась игра Стивена Спилберга, в которой нужно управлять Квентином Тарантино

В игре предстоит сделать выбор: останется ли Тарантино спокойным или сойдет с ума.

Созданная в 1996 году режиссером Стивеном Спилбергом интерактивная игра Director's Chair была восстановлена, теперь в нее можно играть онлайн.

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Адаптацией игры занимался ее первоначальный разработчик и преподаватель Университета Карнеги-Меллона Паоло Педерчини, говорится в материале Indie Wire.

Видеоигра-симулятор изначально была создана, чтобы помочь начинающим режиссерам взглянуть на процесс создания фильма изнутри.

Для Director's Chair использовались заранее отснятые сцены с участием Квентина Тарантино, Дженнифер Энистон и самого Спилберга. Игроку предстоит определять, в каком направлении будет двигаться сюжет - в этом Director's Chair похожа на фильм "Черное зеркало: Брандашмыг" от Netflix.

Педерчини в своем твиттере рассказал, что ему пришлось отредактировать почти все аспекты игры.

"Отснятый материал был сырым, мне пришлось отредактировать все клипы, добавить звуки и музыку. Я также масштабировал видео со сверхнизким разрешением с помощью AI-инструмента. Очень глупый проект, не рекомендую", - написал он.

Во время игры в обработанную Director's Chair пользователю нужно выбирать, как будет развиваться повествование. Например, можно выбрать, останется ли Тарантино спокойным или сойдет с ума (очевидно, что все хотят выбрать второй вариант).

Игра Steven Spielberg Director’s Chair доступна на сайте Паоло Педерчини.

О чем Director’s Chair

Игра Steven Spielberg Director’s Chair изначально была создана и выпущена компанией Knowledge Adventure для Windows и Macintosh в 1996 году. Под руководством режиссера Стивена Спилберга игроку нужно писать сценарий, снимать и монтировать материал, используя видеоклипы с участием Дженнифер Энистон и Квентина Тарантино и других актеров.

После выхода игра получила преимущественно негативные отзывы, к примеру, журнал Computer Gaming World поставил ей 2,5 звезды из 5.

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