В сети появилась игра Стивена Спилберга, в которой нужно управлять Квентином Тарантино
Созданная в 1996 году режиссером Стивеном Спилбергом интерактивная игра Director's Chair была восстановлена, теперь в нее можно играть онлайн.
Читайте такжеNetflix выпустит документальный сериал о видеоиграх
Адаптацией игры занимался ее первоначальный разработчик и преподаватель Университета Карнеги-Меллона Паоло Педерчини, говорится в материале Indie Wire.
Видеоигра-симулятор изначально была создана, чтобы помочь начинающим режиссерам взглянуть на процесс создания фильма изнутри.
Для Director's Chair использовались заранее отснятые сцены с участием Квентина Тарантино, Дженнифер Энистон и самого Спилберга. Игроку предстоит определять, в каком направлении будет двигаться сюжет - в этом Director's Chair похожа на фильм "Черное зеркало: Брандашмыг" от Netflix.
Педерчини в своем твиттере рассказал, что ему пришлось отредактировать почти все аспекты игры.
"Отснятый материал был сырым, мне пришлось отредактировать все клипы, добавить звуки и музыку. Я также масштабировал видео со сверхнизким разрешением с помощью AI-инструмента. Очень глупый проект, не рекомендую", - написал он.
Во время игры в обработанную Director's Chair пользователю нужно выбирать, как будет развиваться повествование. Например, можно выбрать, останется ли Тарантино спокойным или сойдет с ума (очевидно, что все хотят выбрать второй вариант).
Игра Steven Spielberg Director’s Chair доступна на сайте Паоло Педерчини.
О чем Director’s Chair
Игра Steven Spielberg Director’s Chair изначально была создана и выпущена компанией Knowledge Adventure для Windows и Macintosh в 1996 году. Под руководством режиссера Стивена Спилберга игроку нужно писать сценарий, снимать и монтировать материал, используя видеоклипы с участием Дженнифер Энистон и Квентина Тарантино и других актеров.
После выхода игра получила преимущественно негативные отзывы, к примеру, журнал Computer Gaming World поставил ей 2,5 звезды из 5.