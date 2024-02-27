Также наблюдаются проблемы у мобильных операторов.

27 января в России произошел масштабный сбой в работе интернет-связи – об этом сообщают местные медиа.

По сообщениям, у пользователей не работает Telegram, YouTube, ВК, WhatsApp, Viber и другие сервисы, включая YouTube и Steam. Также поступают жалобы на всех крупных мобильных операторов.

Список Downdetector, куда сообщается о проблемах с доступом

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По данным некоторых пользователей в РФ, у них есть доступ к Telegram и Youtube при использовании VPN-сервисов и то не всех. При этом, часть из мобильных VPN-клиентов перестала работать также.