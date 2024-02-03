Проблемы возникли с покупкой предзаказа Horizon Forbidden West.

Компания Sony ограничила возможность активации ПК-версий ее игр с учетных записей пользователей из Российской Федерации и Беларуси. На это жалуются сразу несколько интернет-магазинов страны-агрессорки.

"Внимание! Издатель ограничил активацию этой игры на территории РФ и Беларуси. То есть игра не активируется на российских и белорусских аккаунтах Steam. На территории остальных стран СНГ игра активируется успешно", — пишет интернет-магазин "Бука" о ПК-версии Horizon Forbidden West Complete Edition.

В SteamPay сообщили, что получили информацию от SONY, что для аккаунтов с регионами России и Беларуси активация их игр теперь недоступна. Там также упомянули Horizon Forbidden West, которая на днях появилась в продаже для предзаказа.

Видео дня

В то же время росСМИ пишут, что продукты компании все еще можно подарить с аккаунтов других регионов.

Как известно, Sony Interactive Entertainment просила убрать из описания своих игр упоминание о русской локализации из-за плохого влияния на продажи в Европе. При этом саму локализацию из игр пока убирать не будут.

Horizon Forbidden West - что известно о выходе

Как ранее сообщал УНИАН, продолжение знаменитого экшена от студии Guerrilla Horizon Forbidden West поступит в продажу уже 21 марта в Steam и EGS.

Одновременно с анонсом даты выхода вышел трейлер с демонстрацией фишек ПК-версии Horizon Forbidden West. В их числе: возможность разблокировки частоты кадров, дополнительные настройки графики, поддержка DualSense, а также технологий DLSS, FSR и XeSS.

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