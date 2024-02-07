Обруганная игроками и критиками игра по мотивам "Отряда самоубийц" тоже попала в топ-10.

Игровой магазин Steam обновил список самых прибыльных товаров на начало года. В топе самых популярных игр среди геймеров преобладают как новые релизы, так и проверенные хиты предыдущих лет.

Онлайн-"виживач" под названием Palworld, вдохновленный вселенной покемонов, можно смело назвать пока что самым главным релизом 2024 года. Он занимает первое место как в топе платных тайтлов, так и в топе с фритуплей.

Следом за ним идет новинка в лице Granblue Fantasy: Relink. Это аниме-экшен по популярной франшизе Granblue, которую многие фанаты довольно давно ждали. Кроме одиночной кампании в ней есть и онайн – и количество одновременно играющих игроков составляет впечатляющие 100 тыс.

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Третье место занимает расхваленная критиками Persona 3: Reload, ремейк культовой японской ролевой игры. Вместе с тем, несмотря на весь негатив вокруг Suicide Squad: Kill the Justice League, игре все равно удалось попасть в десятку самых прибыльных тайтлов.

Отметим, что топ составлен не по количеству проданных копий, а по выручке за этот период, что отражает реальный интерес игроков к этим продуктам.

Самые популярные игры начала 2024 года в Steam

Хоть февраль – самый короткий месяц в году, в ближайшие несколько недель выйдет много ожидаемых игр для разной аудитории: от RPG и супергеройских экшенов до пиратских приключений и мистических адвенчур. Мы рассказывали о главных релизах февраля 2024 года.

А если вы в поиске портативной игровой консоли, портал TechRadar составил топ лучших, которые можно купить в начале 2024 года. В списке есть продукция Nintendo, Valve, Ayaneo, не только.

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