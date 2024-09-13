Впервые анонсированный еще в 2010 году, горячо ожидаемый шутер готовится к релизу в ноябре.

Известный интернет-ресурс Rock Paper Shotgun, посвященный видеоиграм, опубликовал большое превью S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl, в котором раскрыл новые детали украинского долгостроя, а также поделился свежими скриншотами.

Несмотря на ограниченное время игры, журналисты отметили, что техническое состояние сиквела лучше, чем у оригинального S.T.A.L.K.E.R. на старте. Багов меньше, движения персонажа стали плавнее, а управление оружием – удобнее. Высокий бюджет чувствуется, "Сердце Чернобыля" – это настоящий ААА-блокбастер.

В рамках демоверсии журналисты смогли исследовать разрушенный форпост, взаимодействовать с классическими аномалиями S.T.A.L.K.E.R. и столкнуться с мутантами. К плюсам отнесли визуальную составляющую игры, в частности, детализацию окружающей среды, звуковой дизайн и, разумеется, атмосферу напряженности и опасности.

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STALKER 2 отличается от других актуальным шутеров, предоставляя игрокам больше свободы и меньше "ведя за руку" по сюжету. Он волен сам идти, куда хочет, и делать то, что посчитаем нужным. В то же время уровень сложности в игре также выше, чем в современных аналогах. И уже первая стычка с врагами может оказаться для героя последней.

Вторая часть "Сталкера" создается на основе наследия предыдущих игр, но ориентирована для всех и каждой, в том числе новых игроков. Знать оригинал желательно, но совсем не обязательно. Сиквел будет понятен всем, впрочем, о старых персонажах авторы не забыли. В одном из последних трейлере как раз показывали возвращение Шрама, протагониста "Чистого неба".

На скриншотах ниже можно оценить полуразрушенные сооружения Зоны, а также можем оценить игровой интерфейс и инвентарь, в частности, момент получения трофеев.

Впервые анонсированный еще в 2010 году, долгожданный шутер наконец-то должен выйти 20 ноября на ПК Xbox Series. Ранее STALKER 2 неоднократно переносили, но теперь команда GSC "считает дни до релиза". Судя по всему, больше переносов не ожидается.

Примечательно, что ранее сразу две крупные игры, которые должны были выйти примерно в одно время со STALKER 2, официально "переехали" на 2025 год. Речь идет о Kingdom Come: Deliverance II и Avowed.

В рейтинге Steam среди самых ожидаемых игр Сталкер 2 находится на четвертом месте, уступая лишь Hollow Knight: Silksong, Monster Hunter Wilds и Frostpunk 2. Замыкает топ-5 Deadlock, новый онлайн-шутер от Valve.

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