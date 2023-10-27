В распродаже принимают участие как главные хоррор-релизы 2023 года, так и хиты прошлых лет.

В главном онлайн-магазине компьютерных игр, Steam, началась распродажа в честь Хэллоуина. На протяжении ближайшей недели игроки смогут приобрести со скидкой сотни игр, подходящих под тематику осеннего праздника.

Среди игр, на которые действуют скидки, также есть главные хоррор-релизы 2023 года. К ним относятся ремейки Resident Evil 4 c DLC Separate Ways и Dead Space. А хитов прошлых лет по сниженным ценам и вовсе не счесть. Благодаря системе рекомендаций каждый получит персональную подборку подешевевших товаров.

Лучшие предложения на распродаже:

Resident Evil 4 Remake — 1319 грн вместо 1999 грн;

Dead Space — 899 грн вместо 1499 грн;

Dying Light (DE) + S.T.A.L.K.E.R. Trilogy — 224 грн вместо 1070 грн;

Metro Saga Bundle — 241 грн вместо 2265 грн;

Resident Evil Village — 505 грн вместо 1264 грн;

Blasphemous 2 — 480 грн вместо 600 грн;

Dead by Daylight — 119 грн вместо 299 грн;

Phasmophobia — 175 грн вместо 219 грн;

The Walking Dead: The Telltale Definitive Series — 144 грн вместо 579 грн; Видео дня

Little Nightmares II — 131 грн вместо 299 грн;

Ghostwire: Tokyo — 319 грн вместо 969 грн;

Хэллоуинская распродажа в Steam продлится до 2 ноября 19:00 по киевском времени. Напомним, это не последняя акция на площадке Valve в текущем году. В конце ноября в Steam начнется осенняя распродажа, а в середине декабря – еще более масштабная зимняя.

В другом онлайн-магазине, Epic Games Store, прямо сейчас бесплатно раздают хоррор-экшен The Evil Within 2. Игра вышла в 2017-м году и для многих поигравших встала в один ряд с Resident Evil, Dead Space и другими представителями жанра.

Также сегодня состоялся выход Alan Wake 2, которую журналисты оценили в 89 баллов. Дополнительным стимулом для украинских игроков есть то, что хоррор-экшен получил официальную украинскую локализацию.

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