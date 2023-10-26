В преддверии Хэллоуина магазин дарит The Evil Within 2 от создателя серии Resident Evil.

Магазин Epic Games Store вновь решил порадовать своих пользователей двумя бесплатными играми. Поскольку Хэллоуин пройдет уже в следующий вторник, геймерам раздают игры, которые помогут окунуться в атмосферу праздника.

На прошлой неделе в магазине была раздача The Evil Within, а до вечера 2 ноября бесплатно отдают сиквел к ней. Она вышла в 2017-м году и для многих поигравших встала в один ряд с Resident Evil, Dead Space и другими представителями жанра.

Но поскольку сиквел вышел в октябре 2017, прямо перед традиционным осенним игровым штормом, он получил намного меньше внимания, чем заслуживает. Как и оригинал, это не совсем хоррор, а скорее психологический триллер – как таковых "скримеров" здесь нет. Авторы пугают игроков звуком, гнетущей атмосферой и игровым процессом, призванным вгонять в состояние паники.

В Steam у сиквела 92% положительных отзывов – это сразу на 8 процентов больше, чем у оригинальной игры 2014 года.

Еще одна игра, которую можно забрать бесплатно, это платформер Tandem: a Tale of Shadows. В описании игры говорится, что игроков ждут не только превосходный художественный стиль и атмосфера, но и неповторимый игровой процесс.

Обе игры доступны для добавления в библиотеку до вечера 2 ноября. А через неделю в раздачу пойдут F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch и Turnip Boy Commits Tax Evasion.

А уже завтра выходит Alan Wake 2, который журналисты оценили в 90 баллов. Дополнительным стимулом для украинских игроков будет то, что хоррор-экшен получит официальную украинскую локализацию.

Однако, судя по системными требованиям, поиграть в нее смогут не все. Даже в минимальной конфигурации указаны GeForce RTX 2060 и Radeon RX 6600. А для максимально комфортной игры нужен ПК с RTX 4070 или Radeon RX 7800 XT.

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