Акция продлится до 23 ноября, 18:00 по киевскому времени.

Четверг на календаре, а значит в магазине Epic Games Store можно пополнить свою библиотеку бесплатными играми. На этот раз геймерам отдают сразу два тайтла, среди которых есть стратегия про выживание на Земле в необычном сеттинге.

Первый проект из раздачи – Surviving the Aftermath. По жанру, это стратегия, в которой нужно строить колонию в постапокалиптическом мире будущего и выживать. Задачу осложняют регулярные набеги бандитов и жесткая нехватка ресурсов.

На агрегаторе оценок OpenCritic у игры 71% положительных отзывов, а обычно игра стоит 379 грн. Проект можно бесплатно добавить в личную библиотеку, он останется вашим даже по истечении акции.

Также в магазине раздают Earthlock, симпатичную фэнтезийную RPG с пошаговой боевой системой и мультяшной графикой. Игроки берут на себя роль Алека и его друзей, которые должны спасти свой мир от катастрофы, вступив в битву с темными силами. В Steam тайтл рекомендуют 76% игроков.

Оба тайтла можно добавить в библиотеку до вечера 23 ноября. А через неделю в магазине будут дарить Deliver Us Mars – атмосферное приключение в жанре научной фантастики.

Напомним, ранее в этом месяце вышла новая игра от создателей "Ведьмака 3" – ее также перевели на украинский язык. Триллер по роману Станислава Лема должен понравиться поклонникам жанра, в частности, фанатам Firewatch.

А в начале декабря пройдет церемония награждения The Game Awards 2023. На ней, как ожидается, покажут дебютный трейлер GTA 6.

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