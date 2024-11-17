Статистика ведётся с 2008 года.

Недавно отпраздновавшая свой день рождения Half-Life 2 поставила новый рекорд по единовременному онлайну в Steam.

По данным SteamDB, 16 ноября в Half-Life 2 одновременно играли 52 тысячи игроков, это самый высокий онлайн с момента начала наблюдения в 2008 году. К сожалению, статистикой онлайна на момент релиза в 2004 году сайт не обладает.

Прошлый рекорд игра поставила в августе 2021 года во время пользовательского флешмоба Breaking the Bar, который был как раз направлен на обновление пикового значения онлайна игры. Игроки хотели доказать Valve, что серия Half-Life всё ещё популярна и любима игроками. Тогда в Half-Life 2 одновременно играли 16 тысяч игроков.

Видео дня

Напомним, что до 18 ноября Half-Life 2 можно забрать в Steam навсегда и абсолютно бесплатно.

Ранее мы рассказывали, что Valve выпустила документальный фильм о создании Half-Life 2, где впервые показала геймплей отменённой Half-Life 2: Episode 3. Главной фишкой игры должна была стать ледяная пушка, с помощью которой Гордон Фримен мог строить препятствия, обездвиживать врагов и строить новые пути для прохождения.

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