Следующая весна обещает быть насыщенной на крупные игры.

Весна 2023 года может оказаться насыщенной на громкие игровые релизы. По информации Джейсона Шрайера, в мае имеет все шансы выйти Assassin's Creed Rift, а компанию ей составит Star Wars Jedi: Survivor, сиквел Star Wars Jedi: Fallen Order. Правда, продолжение джедайского приключения планируют выпустить немного раньше.

Информацией о дате релиза поделился автора аккаунта PlayStation Game Size. Он наблюдает за базой данных PlayStation Network и раскрывает сведения, которые в нее вносят. Зачастую они касаются размеров и сроков выхода разных игр.

Если верить недавним обновлениям БД, то релиз Star Wars Jedi: Survivor состоится в начале марта 2023 года. Это совпадает с информацией от Electronic Arts. В майском финансовом отчете издательство рассказало о выпуске пяти крупных проектов в период с января по март следующего года. И одним из них гарантированно станет ожидаемое продолжение Fallen Order.

Star Wars Jedi: Survivor — основные подробности

История в сиквеле разворачивается спустя пять лет после событий первой части. Главным героем остался Кэл Кестис, которого сопровождает верный дроид BD-1. Сюжет Survivor напрямую связан с Fallen Order.

Судя по первому трейлеру, в проекте реализуют планету Корусант и нового антагониста.

Star Wars Jedi: Survivor выйдет на ПК, PS5, Xbox Series X и Series S. На PS4 и Xbox One игру решили не выпускать, чтобы реализовать рендеринг освещения с использованием трассировки лучей, а также сделать геймплей бесшовным.

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