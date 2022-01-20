Релиз точно состоится в этому году.

Недавно инсайдер и бывший редактор IGN Колин Мориарти заявил, что новую игру во вселенной "Гарри Поттера" под названием Hogwarts Legacy перенесут на 2023 год. Студия Avalanche Software якобы столкнулась с неожиданными сложностями при разработке, которые усугубились из-за пандемии. Однако данные информатора быстро опровергли. Официальные источники указали актуальные сроки релиза Hogwarts Legacy, а другой инсайдер дал уточнение на этот счет.

Читайте такжеРолевую игру про Хогвартс перенесли на 2022 годСначала бразильский аккаунт Warner Bros. Interactive Entertainment включил игру в список релизов издательства на 2022 год. Затем аналогичная информация появилась на официальном сайте франшизы. Разработчики добавили к описанию Hogwarts Legacy строку о релизе в текущем году. Судя по заявлениям официальных источников, ожидаемый блокбастер во вселенной "Гарри Поттера" не станут переносить второй раз.

Одновременно с этим сведениями о запуске игры поделился инсайдер AccountNGT, который ранее публиковал правдивую информацию о Star Wars Eclipse. По его словам, производство Hogwarts Legacy проходит хорошо. Грядущая RPG выйдет в третьем квартале 2022 года, то есть с июля по сентябрь. Скорее всего, релиз стоит ждать в начале осени.

Подробнее о Hogwarts Legacy

Действия игры разворачиваются в 1800-х годах в знаменитой школе волшебства — Хогвартсе. Другие известные локации тоже удастся посетить.

Игрок возьмет на себя роль ученика, который обладает необычной способностью воспринимать и осваивать древнюю магию. Ему предстоит решить — скрывать этот секрет или же поддаться соблазну более зловещих чар, которые могут уничтожить весь волшебный мир.

В Hogwarts Legacy можно настраивать внешность своего персонажа, создавать зелья, изучать заклинания, открывать новых фантастических зверей, встречать союзников, сражаться с темными волшебниками и улучшать способности.

Hogwarts Legacy заявлена для PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Series S и ПК.

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