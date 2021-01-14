Авторам Hogwarts Legacy понадобилось больше времени на разработку.

Hogwarts Legacy – ролевая игра по вселенной "Гарри Поттера" не выйдет в этом году. Ее релиз перенесли на 2022-й.

Об этом студя Avalanche Software сообщила на странице игры в Твиттере.

Разработчики написали, что им потребовалось больше времени, чтобы закончить игру. Авторы также поблагодарили фанатов за поддержку.

В свою очередь известный инсайдер и сотрудник Bloomberg Джейсон Шрайер написал у себя в Твиттере, что Hogwarts Legacy – это один из множества переносов, которые состоятся в этом году. Какие еще релизы будут отложены, журналист не уточнил.

Трейлер Hogwarts Legacy

Подробней про Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy – это ролевая игра с открытым миром, созданная по мотивам книг о Гарри Поттере.

Действие игры будет разворачиваться в 1800-х годах в знаменитой школе чародейства и волшебства – Хогвартсе.

Игрок возьмет на себя роль ученика, который обладает необычной способностью воспринимать и осваивать древнюю магию. Ему предстоит решить – скрывать этот секрет или же поддаться соблазну более зловещей магии, которая может уничтожить весь волшебный мир.

В Hogwarts Legacy можно будет настраивать внешность своего персонажа, создавать зелья, изучать новые заклинания, открывать новых фантастических зверей, встречать союзников, сражаться с темными волшебниками и улучшать способности.

В игре будут как знакомые, так и новые локации, которые можно будет исследовать.

Разработчики планируют выпустить Hogwarts Legacy на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и ПК.

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Автор: Сергей Коршунов