Ждать осталось совсем недолго.

На мероприятии Summer Game Fest студия Tribute Games и издательство Dotemu поделились трейлером Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge — новой игры про черепашек-ниндзя. В нем разработчики объявили дату релиза и показали еще одного бойца — Кейси Джонса.

На видео сначала демонстрируют приемы анонсированного персонажа. Кейси способен выполнять череду ударов хоккейными клюшками и битами. Помимо базовых атак, боец обладает специальными способностями. Он умеет создавать область вокруг себя, которая наносит всем урон, вращаться на 360 градусов и бить врагов, нападать с воздуха и так далее.

В свежем ролике также показали несколько интересных уровней. На одном из них необходимо на скейтах преследовать Бибопа. А на другом — уклоняться от летящих сверху ракет. Tribute Games также представила новый режим в Shredder's Revenge — кооператив на шестерых. Сражения с участием большой компании запоминаются форменным хаосом и множеством врагов на экране.

Закончился трейлер объявлением даты релиза. Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge выйдет уже 16 июня текущего года на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

Подробнее о TMNT: Shredder's Revenge

Это beat 'em up в духе старых игр про черепашек-ниндзя времен NES, SNES и Sega Mega Drive. Геймплей и визуальная часть Shredder's Revenge отсылают к проектам тридцатилетней давности, но выполнены более современно.

Сюжет посвящен противостоянию черепашек-ниндзя и Шреддера с его подопечными. Четверка героев вместе с союзниками должны помешать антагонисту воплотить очередной коварный план.

Игра отметится продуманной боевой системой, где у каждого героя есть набор уникальных навыков, разнообразными локациями и сражениями с оригинальными боссами.

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