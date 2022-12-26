Информацией поделился проверенный инсайдер.

Сегодня в Epic Games Store стартовала раздача F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch. Это уже двенадцатая бесплатная игра, которую Epic Games подарила в рамках новогодней акции, а впереди еще три проекта. Их названия официально не раскрываются, но информация все равно просочилась в Сеть. О двух следующих подарках рассказал проверенный инсайдер billbil-kun.

Не доверять информатору нет поводов. Он регулярно публикует информацию о подборках бесплатных игр в PlayStation Plus до официального анонса. И именно billbil-kun первым рассказал о новогодней акции в Epic Games Store, когда о ней еще официально не объявили.

Какие игры раздадут в EGS

Завтра, 27 декабря, бесплатной станет Severed Steel. Это скоростной шутер от Greylock Studio и Digerati. Основные особенности игры — возможность выполнять акробатические трюки в боях и отсутствие перезарядки. Так как у главной героини есть только одна рука, она должна постоянно отбирать пушки у противников.

В шутере также реализован динамичный командный ИИ, который гарантирует уникальные ощущения от каждой схватки. А возможность разрушать воксельное окружение и рисованная стилистика должны усилить приятные ощущения от геймплея.

А 28 декабря пользователи смогут получить в Epic Games Store Mortal Shell — экшен-RPG в духе Dark Souls от Cold Symmetry и Playstack. Игра выполнена по канонам проектов FromSoftware — есть мощные враги и боссы, точки сохранения и восстановления, потеря накопленных ресурсов после смерти и запутанные локации.

Основная особенность Mortal Shell — это смена оболочек. Последние представляют собой аналоги классов персонажей. После выбора одной из них облик, параметры и оружие главного героя меняются.

Насчет финального бесплатного проекта billbil-kun заявил: "Я оставлю последнюю игру (игры) в качестве сюрприза, эта франшиза (поклонником которой я являюсь) не заслуживает утечек".

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