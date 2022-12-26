Акция продлится в течение суток.

Epic Games успела неоднократно удивить раздачами знаменитых игр в рамках новогодней акции в Epic Games Store. Два дня назад она дарила шутера от украинских разработчиков Metro: Last Light, а на Рождество бесплатной в магазине стала Death Stranding. Сейчас в сервисе можно получить еще один отличный проект. Речь о F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch — одном из хитов среднего звена 2021 года. Акция продлится до 27 декабря, 18:00 по киевскому времени. Затем бесплатной станет тайная игра.

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch — основные подробности

Это экшен с элементами платформера и метроидвании от студии TiGames и издательства bilibili. В игре демонстрируется стимпанковая вселенная, населенная антропоморфными зверьми. Все события истории разворачиваются в городе Светоч, который колонизировали силы Легиона.

Главный герой Рэйтон ранее входил в ряды сопротивления, но отбросил сражения ради спокойной жизни. Однако протагонисту вновь пришлось взяться за оружие, чтобы спасти друга из плена.

Центральная особенность игры – это применение разнообразных устройств. Рэйтон использует большой механический кулак, хлыст и бур, чтобы уничтожать врагов и проходить пространственные головоломки. С гаджетами связаны умения, которые открываются при прохождении и позволяют искать секреты на уже посещенных локациях.

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch получила в Steam 4780 отзывов, 89% из которых положительные.

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